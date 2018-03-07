"Йокерит" переиграл в овертайме "Сочи" и увеличил отрыв в серии плей-офф

В четвертом матче серии плей-офф КХЛ "Йокерит" на выезде обыграл в овертайме "Сочи" со счетом 3:2. Автором победной шайбы стал нападающий Пекка Йормакка.

Счет в серии - 3:1 в пользу финского клуба. Следующая игра пройдет 9 марта в Хельсинки.

КХЛ

1/4 финала

"Сочи" - "Йокерит" (Хельсинки) - 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Толванен - 3 (бол., Леписто), 6:40 - 0:1. Коллинс - 3 (Блум, О`Делл), 8:34 - 1:1. О`Нилл - 1 (Гилрой, Н. Йенсен), 55:09 - 1:2. Йокипакка - 1 (Коллинс, Цветков), 59:55 - 2:2. Йормакка - 2 (Ниеми), 71:46 - 2:3.

Вратари: Барулин (58:58 - 59:55) - Запольски.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 41 (13+8+14+6) - 35 (13+12+6+4).

Судьи: Сидоренко, Соин.

7 марта. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".

Счет в серии: 1:3.

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