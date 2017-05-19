Вячеслав Быков: "В этом сезоне точно не буду работать в КХЛ"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков подчеркнул, что в ближайшем сезоне он не будет работать в КХЛ, передает из Кельна корреспондент "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. С 2004 по 2009 год он возглавлял ЦСКА, с 2009 по 2011 - "Салават Юлаев", а в сезоне-2014/15 - СКА. С уфимцами и питерцами он выиграл Кубок Гагарина в 2011 и 2015 году соответственно.

– Слухи отправляли вас в разные команды?

– Я читаю. Но если нет моей цитаты, то это действительно слухи. Скажу так: в этом сезоне я точно не буду работать в КХЛ. По семейным обстоятельствам.

Быков приехал в Кельн на чемпионат мира-2017. Сборная России 20 мая проведет матч 1/2 финала турнира против Канады, начало - в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.