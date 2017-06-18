Вячеслав Быков: "Нет приоритета, в какой из клубов КХЛ возвращаться"

Экс-тренер сборной России Вячеслав Быков в интервью "БИЗНЕС Online" не исключил вероятности того, что он вернется в КХЛ в следующем году. Последней командой, которую возглавлял специалист, был СКА. Из Санкт-Петербурга Быков уехал в 2015 году.

- По поводу вашего будущего. Вы сказали в мае: "Я точно не буду работать в КХЛ в этом сезоне". Насколько вероятно, что вы вернетесь в нашу лигу через год? Тянет ли вас к тренерской работе?

– Я сейчас просто стараюсь прочувствовать и понять, как работают за кулисами, особенно в Швейцарии. Здесь зарабатывать деньги и сделать так, чтобы клуб был на плаву, – непростое дело. В этой стране нет меценатов и госструктур, которые бы вкладывали деньги. В Швейцарии в этом плане все по-другому. В этой стране нужно уметь зарабатывать деньги и распоряжаться, управлять ими. Поэтому я сейчас нахожусь в попечительском совете "Фрибура". Но я не оторван от хоккея, иногда и с детьми работаю, первой команде помогаю, если нужно.

По поводу того, что сказал в мае: в этом сезоне я действительно не смогу работать в КХЛ по личным причинам. Но мне сейчас интересно посмотреть, как проходит именно закулисная работа, чтобы вникнуть во все аспекты хоккейного хозяйства.

– Вы как тренер возглавляли ЦСКА, "Салават Юлаев" и СКА. У вас вообще есть приоритет, куда возвращаться в КХЛ?

– Приоритета нет. Так неправильно говорить, это неуважение к другим клубам. Когда в Уфе не продлили со мной и Игорем контракты, у нас с ним появилось свободное время, и мы стали работать со сборной Польши. Кто-то сказал: опустились. Потом я какое-то время даже работал в Швейцарии с детьми. Наша профессия состоит в том, чтобы пропагандировать спорт, отдавать то, что мы накопили, и делить с другими нашу страсть. Везде можно найти самоудовлетворение и поделить ту страсть, которую ты впитал.