Вячеслав Буцаев: "Хорошо, что "Сочи" смог выиграть у "Йокерита" за минуту"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Йокеритом" (3:2) высоко оценил класс соперника. Он добавил, что рад успеху своих подопечных.

– Начали хорошо, забросили две шайбы, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Буцаева. – К сожалению, решили, что можем забить еще за минуту до конца, но за это были наказаны. Могли уйти, ведя в счете после первого периода 2:0, но ушли при 2:1. Во втором периоде, можно сказать, доминировала команда "Йокерит". Очень много играли в меньшинстве, но молодцы те ребята, которые оборонялись в те минуты и выстояли. Правда, они тоже пропустили один гол.

Тем не менее в третьем периоде смогли успокоиться и перевести игру в то русло, о котором мы договаривались, и вернуться к тому игровому заданию, которое было. Конечно, матч до последнего держал в напряжении. Хорошо, что смогли за минуту выиграть эту встречу. Играли против традиционно очень хорошего и сильного соперника, действующего очень дисциплинированно и хорошо играющего в атаке. Наверное, здесь вдвойне приятно, что смогли добиться победы.

– Специально ли Петерссон отправился на скамейку штрафников за три минуты до конца?

– Там было нарушение численного состава. А Андре в принципе у нас не играет в меньшинстве. Мы его посадили на скамейку как раз с расчетом, что он сможет убежать в контратаку.