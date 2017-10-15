19:28 | Хоккей — КХЛ

Второе поражение СКА за 23 матча. Снова 2:3 дома в овертайме

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СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме уступил "Ак Барсу". Победную шайбу, которая была засчитана после видеопросмотра, забросил Владимир Ткачев.

В основное время в составе хозяев отличились Илья Ковальчук и Сергей Калинин, у гостей шайбы на счету Ткачева и Федора Малыхина.

Для питерской команды это второе (в трех последних встречах) поражение (и снова на своем льду со счетом 2:3 в овертайме, предыдущее - от "Сочи" в среду, 11 октября) в "регулярке" после 20 побед подряд на старте турнира. Таким образом, СКА набирает очки в каждой из 23 проведенных игр регулярного чемпионата.

Отметим, что СКА не обыгрывал "Ак Барс" с победного для себя финала Кубка Гагарина-2015, четыре раза уступив в двух последних чемпионатах. 

 
Сегодня. Санкт-Петербург. СКА - &quot;Ак Барс&quot; - 2:3 ОТ. Хозяева потерпели второе поражение в сезоне.Ковальчук удалился - и "Йокерит" догнал СКА. Пока виртуально

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Ак Барс" (Казань) - 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Ткачев - 10 (Лукоянов, Мусин), 39:11 - 0:1. Ковальчук - 17 (бол., Дацюк, Войнов), 39:43 - 1:1. Калинин - 7 (Гусев), 41:50 - 2:1. Малыхин - 3 (Глинкин), 48:30 - 2:2. Ткачев - 11 (бол., Галиев, Токранов), 62:16 - 2:3.

Вратари: Шестеркин - Гарипов.

Штраф: 22 - 10.

Броски: 34 (14+8+12+0) - 30 (11+11+7+1).

Судьи: Белов, Бондарь.

15 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Трансляция матча СКА - "Ак Барс"

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Монте-Кристо (Мститель) .

Пора уже заключать пари, кому Политпроект не проиграет ?

20:13

Монте-Кристо (Мститель) .

mstia13 ................. Болельщиков СКА и мазохистов. Кстати, ни один приличный человек за Политпроект болеть не станет.

20:11

Монте-Кристо (Мститель) .

Проигрыши Политпроекта уже становятся нормой. И вообще. Сборная Колхозной лиги, хотя и сборная, но лига то Колхозная. Одни колхозники проиграли другим. Эка невидаль.

20:10

mstia13

Кого интересует лига сделанная под ска?

20:09

Bossonn

Да, состав куплен серьезный, но Барселона и Реал тоже проигрывают. И что? Чмока сразу бежит по этому поводу брызгать слюной?

19:57

Bossonn

Что за паника у троллей? Проиграли? И что? Это хоккей, а соперник серьезный. Не вижу причин истерики. А, понял! Вам хотелось покричать, что началась новая серия купленных побед? А не получается? Ну что ж.... Обломитесь.

19:55

bond1951

лиха беда НАЧАЛО..................Бабки решают многое НО не ВСЕ..................

19:54

LLL71

Ак Барс молодцы! Почему этот матч не показывали по Матч ТВ?!

19:53

serjio_1704

Северсталь забила? Блин))) классный видос)))

19:52

Falken

Заберут они (СКА) Ткачева рано или поздно (((

19:49

Бней Иегуда

Шо, опять?))

19:37

SV13

Хорошая новость...

19:37

Тропическая гемангиома Мовсисяна

божественно)))

19:34