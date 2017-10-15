Второе поражение СКА за 23 матча. Снова 2:3 дома в овертайме

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме уступил "Ак Барсу". Победную шайбу, которая была засчитана после видеопросмотра, забросил Владимир Ткачев.
В основное время в составе хозяев отличились Илья Ковальчук и Сергей Калинин, у гостей шайбы на счету Ткачева и Федора Малыхина.
Для питерской команды это второе (в трех последних встречах) поражение (и снова на своем льду со счетом 2:3 в овертайме, предыдущее - от "Сочи" в среду, 11 октября) в "регулярке" после 20 побед подряд на старте турнира. Таким образом, СКА набирает очки в каждой из 23 проведенных игр регулярного чемпионата.
Отметим, что СКА не обыгрывал "Ак Барс" с победного для себя финала Кубка Гагарина-2015, четыре раза уступив в двух последних чемпионатах.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - "Ак Барс" (Казань) - 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Ткачев - 10 (Лукоянов, Мусин), 39:11 - 0:1. Ковальчук - 17 (бол., Дацюк, Войнов), 39:43 - 1:1. Калинин - 7 (Гусев), 41:50 - 2:1. Малыхин - 3 (Глинкин), 48:30 - 2:2. Ткачев - 11 (бол., Галиев, Токранов), 62:16 - 2:3.
Вратари: Шестеркин - Гарипов.
Штраф: 22 - 10.
Броски: 34 (14+8+12+0) - 30 (11+11+7+1).
Судьи: Белов, Бондарь.
15 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
Монте-Кристо (Мститель) .
Пора уже заключать пари, кому Политпроект не проиграет ?
20:13
Монте-Кристо (Мститель) .
mstia13 ................. Болельщиков СКА и мазохистов. Кстати, ни один приличный человек за Политпроект болеть не станет.
20:11
Монте-Кристо (Мститель) .
Проигрыши Политпроекта уже становятся нормой. И вообще. Сборная Колхозной лиги, хотя и сборная, но лига то Колхозная. Одни колхозники проиграли другим. Эка невидаль.
20:10
mstia13
Кого интересует лига сделанная под ска?
20:09
Bossonn
Да, состав куплен серьезный, но Барселона и Реал тоже проигрывают. И что? Чмока сразу бежит по этому поводу брызгать слюной?
19:57
Bossonn
Что за паника у троллей? Проиграли? И что? Это хоккей, а соперник серьезный. Не вижу причин истерики. А, понял! Вам хотелось покричать, что началась новая серия купленных побед? А не получается? Ну что ж.... Обломитесь.
19:55
bond1951
лиха беда НАЧАЛО..................Бабки решают многое НО не ВСЕ..................
19:54
LLL71
Ак Барс молодцы! Почему этот матч не показывали по Матч ТВ?!
19:53
serjio_1704
Северсталь забила? Блин))) классный видос)))
19:52
Falken
Заберут они (СКА) Ткачева рано или поздно (((
19:49
Бней Иегуда
Шо, опять?))
19:37
SV13
Хорошая новость...
19:37
Тропическая гемангиома Мовсисяна
божественно)))
19:34