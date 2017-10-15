Второе поражение СКА за 23 матча. Снова 2:3 дома в овертайме

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме уступил "Ак Барсу". Победную шайбу, которая была засчитана после видеопросмотра, забросил Владимир Ткачев.

В основное время в составе хозяев отличились Илья Ковальчук и Сергей Калинин, у гостей шайбы на счету Ткачева и Федора Малыхина.

Для питерской команды это второе (в трех последних встречах) поражение (и снова на своем льду со счетом 2:3 в овертайме, предыдущее - от "Сочи" в среду, 11 октября) в "регулярке" после 20 побед подряд на старте турнира. Таким образом, СКА набирает очки в каждой из 23 проведенных игр регулярного чемпионата.

Отметим, что СКА не обыгрывал "Ак Барс" с победного для себя финала Кубка Гагарина-2015, четыре раза уступив в двух последних чемпионатах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Ак Барс" (Казань) - 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Ткачев - 10 (Лукоянов, Мусин), 39:11 - 0:1. Ковальчук - 17 (бол., Дацюк, Войнов), 39:43 - 1:1. Калинин - 7 (Гусев), 41:50 - 2:1. Малыхин - 3 (Глинкин), 48:30 - 2:2. Ткачев - 11 (бол., Галиев, Токранов), 62:16 - 2:3.

Вратари: Шестеркин - Гарипов.

Штраф: 22 - 10.

Броски: 34 (14+8+12+0) - 30 (11+11+7+1).

Судьи: Белов, Бондарь.

15 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Трансляция матча СКА - "Ак Барс"