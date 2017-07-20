Вратарь "Трактора" представил новый шлем

Вратарь "Трактора" Василий Демченко представил новый игровой шлем. На игровой амуниции нанесено изображение семьи голкипера.

– Сделал новый шлем, – приводит слова Демченко официальный сайт челябинцев. – Заказывал его в Швеции, у мастера, с которым работают большинство вратарей Национальной хоккейной лиги. По цене выходит очень дорого, но того стоит. Очень качественный, красивый рисунок, большое количество необычных эффектов. Сделал на шлеме портрет своей семьи, на изображении я с женой и собакой. Сделали всю работу за две недели.

23-летний Демченко выступает за "Трактор" с 2011 года.