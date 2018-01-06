Вратарь рижского "Динамо" – о порванной ловушке: "Бросок Гончарова не был таким уж сильным"

Вратарь рижского "Динамо" Янис Калниньш, пропустивший шайбу с цента площадки в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (3:4 ОТ), выразил мнение, что его ловушка была бракованной. По словам голкипера, результативный бросок защитника уфимцев Максима Гончарова не был очень сильным, но прорвал сетку.

Отметим, что после предыдущей игры динамовцев вратарь "Нефтехимика" Илья Ежов выкинул на трибуны блин Калниньша, который так и не удалось найти. Теперь Янису пришлось сменить и ловушку – прямо по ходу встречи.

– Бросок Гончарова не был таким уж сильным. Но ловушка порвалась, и шайба прошла насквозь, – сообщили "СЭ" в пресс-службе рижского "Динамо". – Вероятно, при ее изготовлении был допущен брак. Потому что она была довольно новой.

Гончаров, забросивший рижскому "Динамо" с центра, порвал ловушкувратаря//

Гончаров из "Салавата" забросил рижскому "Динамо" с центра. Видео