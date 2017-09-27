Восстановление Будкина после хита Захарчука займет около месяца

Врач магнитогорского "Металлурга" Михаил Новиков рассказал о характере множественных травм защитника Александра Будкина, которые тот получил в игре регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (1:2). Игрок обороны получил повреждения в результате силового приема со стороны защитника соперников Степана Захарчука.

- У Будкина закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом носа, носовое кровотечение, гемосинус, повреждение связок левого плечевого сустава, - цитирует ТАСС Новикова. - Он выбыл на длительный срок. Для восстановления ему понадобится около месяца.

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