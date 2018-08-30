Владимир Юрзинов: "Не совсем был готов к тому, что "Сибирь покинет ряд ведущих игроков"

Главный тренер "Сибири" Владимир Юрзинов в интервью клубной пресс-службе позитивно оценил степень готовности команды к 11-му сезону КХЛ. Первый матч новосибирцы проведут 2 сентября в Череповце, где сыграют с "Северсталью".

– Предсезонная работа у нас началась сразу после окончания сезона 2017/18, - сказал Юрзинов. - Мы привлекли большое количество хоккеистов, которые у нас играли в Высшей лиге и молодежной команде. Занимались вместе больше 2-х с половиной месяцев. Было много технической и физической работы. Также работали над техникой катания.

Последние годы в Новосибирске каждое межсезонье складывается непростая ситуация. Как оказалось, я не совсем был психологически готов к тому, что нас покинет целый ряд ведущих игроков. Тех, кто здорово сыграл после Нового года. У нас были хорошая команда и коллектив. Лично для меня потеря такого количества лидеров стала очень неприятным моментом.

Мы провели большую селекционную работу, тщательно подбирали ребят, исходя из наших материальных возможностей. Игроки с удовольствием готовы ехать в Новосибирск. Нравятся и клуб, и город, и болельщики. Но, к сожалению, от материальных вещей никуда не денешься.

Считаю, что мы провели достойную подготовительную работу к сезону. Помимо всего прочего, важно еще и налаживание командных связей, а это очень непросто. Потому что, когда приходят новые ребята, необходимо время, чтобы они сыгрались, почувствовали друг друга. Надо наладить игру в большинстве, меньшинстве, равных составах. Это трудный, кропотливый, но очень интересный процесс.

Я могу с твердой убежденностью сказать, что те ребята, которые у нас есть – лучшие. Мы их приглашали, и будем стараться делать все, чтобы наша команда играла хорошо. Понятно, что нам не будет просто, но мы готовы преодолевать сложности. Это новый вызов для меня.