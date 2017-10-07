Владимир Воробьев: "Московскому "Динамо" нужна перезагрузка"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после поражения от минского "Динамо" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команде нужна перезагрузка. По мнению наставника, фортуна немножко отвернулась его подопечных.

- "Динамо-Минск" с победой, - приводит официальный сайт московской команды слова Воробьева. - Провели за 17 дней восемь игр, конечно, ребята реально "поднаелись", прекрасно это понимаем. Команде нужна перезагрузка, как вы видите. Нас ждет небольшой перерыв, вздохнем несколько дней, приведем себя в порядок. А так, в начале были хорошие шансы на реализацию, не забили, после первого периода серьезно поговорили с ребятами, потом стали лезть на пятак, больше бросать, появились какие-то моменты. Второй период, считаю, выглядели лучше, но чего-то нам не хватает, не везет. Есть такие моменты, где можно было спокойнее реализовать моменты. Я прекрасно понимаю, четыре матча сначала выиграли на выезде, сейчас четыре проиграли. Старались, бились, но, видите, фортуна немножко отвернулась от нас. Чем интересен спорт, чем интересен хоккей - есть возможность всегда реабилитироваться. Будем, самое главное, не опускать руки, верить, трудиться, и вперед с новыми силами к новым победам.