Владимир Воробьев: "Да, Комаров отказался от сборной Белоруссии ради "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Владимир Воробьев после поражении от "Спартака" (1:2) на Кубке мэра Москвы подтвердил, что нападающий Никита Комаров отказался выступать за сборную Белоруссии, чтобы играть за московский клуб. Также специалист отметил, что голкипер Иван Бочаров сыграет против ЦСКА.

– Неплохо мы начали, но полностью провалили второй период, – сказал Воробьев. – Проиграли неравенство, большинство не сработало, в меньшинстве пропустили две шайбы. После этого мы поговорили с ребятами, они старались, вроде бы уже вытащили матч. Но надо играть шестьдесят минут. Забили и тут же пропустили, это неправильно. Нам есть над чем работать.

– Что с Корягиным и насколько серьезно его повреждение?

– Корягин получил травму, и сейчас с ним работают доктора. Информация будет позже.

– Насколько верна информации, что с Никитой Комаровым подписали полноценный контракт?

– Да. Это так.

– Он действительно отказался выступать за Белоруссию и не будет считаться легионером?

– Это правда.

– Бочаров получит завтра шанс сыграть или будете заканчивать турнир с Еременко?

– Бочаров получит шанс. У нас будет очень хороший соперник – ЦСКА. Это мобильная команда. Мы поговорим с нашим тренером вратарей, и он назначит голкипера на игру. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)