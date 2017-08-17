Владимир Воробьев: "Да, Комаров отказался от сборной Белоруссии ради "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Владимир Воробьев после поражении от "Спартака" (1:2) на Кубке мэра Москвы подтвердил, что нападающий Никита Комаров отказался выступать за сборную Белоруссии, чтобы играть за московский клуб. Также специалист отметил, что голкипер Иван Бочаров сыграет против ЦСКА.
– Неплохо мы начали, но полностью провалили второй период, – сказал Воробьев. – Проиграли неравенство, большинство не сработало, в меньшинстве пропустили две шайбы. После этого мы поговорили с ребятами, они старались, вроде бы уже вытащили матч. Но надо играть шестьдесят минут. Забили и тут же пропустили, это неправильно. Нам есть над чем работать.
– Что с Корягиным и насколько серьезно его повреждение?
– Корягин получил травму, и сейчас с ним работают доктора. Информация будет позже.
– Насколько верна информации, что с Никитой Комаровым подписали полноценный контракт?
– Да. Это так.
– Он действительно отказался выступать за Белоруссию и не будет считаться легионером?
– Это правда.
– Бочаров получит завтра шанс сыграть или будете заканчивать турнир с Еременко?
– Бочаров получит шанс. У нас будет очень хороший соперник – ЦСКА. Это мобильная команда. Мы поговорим с нашим тренером вратарей, и он назначит голкипера на игру. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
- ЦСКА (хоккей)
- Спартак (хоккей)
- Динамо Москва (хоккей)
- Александр Еременко (хоккей)
- Никита Комаров
- Владимир Воробьев
- Глеб Корягин
- Иван Бочаров