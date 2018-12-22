Владимир Ткачев: "Визит в военкомат не отвлек меня от хоккея"

Нападающий "Салавата Юлаева" Владимир Ткачев в интервью "Известиям" рассказал о визите в военный комиссариат Омска. 23-летний россиянин недавно получил повестку.
– Недавний визит в военкомат родного Омска сказался на вашем состоянии?
– Конечно, сказался. Я не тренировался, потом вернулся в "Салават" прямо перед матчем со "Спартаком", немного покатался и стал играть. Но в целом ничего страшного в истории с военкоматом не произошло. Нормально всё, в рабочем режиме. Не скажу, что этот эпизод как-то отвлек меня от хоккея. Нужно в любых обстоятельствах выходить на лед и показывать свою лучшую игру.
– Как вообще происходила эта история с повесткой?
– Меня просто объявили в розыск. В прямом смысле. Я давно не был в Омске – видимо, меня потерял местный военкомат. В итоге вышли на связь со мной и сказали, что я должен появиться у них.
– Присылали вам повестки по адресу прописки, а там никто их не принимал?
– Я не знаю. Может быть, не туда присылали (улыбается).
– Когда приехали в Омск, вопрос сразу решился?
– Да. Я приехал, показался, прошел медобследование – и всё.
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https://iz.ru/826463/aleksei-fomin/vizit-v-voenkomat-ne-otvlek-menia-ot-khokkeia