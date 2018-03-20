Владимир Ткачев: "Салавату Юлаеву" по силам дойти до финала Кубка Гагарина"

Нападающий "Салавата Юлаева" Владимир Ткачев в интервью пресс-службе уфимского клуба, рассказал о переходе из "Адмирала" и шансах на победу в Кубке Гагарина. В плей-офф Ткачев провел 9 матчей и набрал 3 очка (1+2).

– Расскажите о своем переходе в Уфу. Когда стало ясно, что вы не останетесь в "Адмирале"?

– Я думаю, что когда начались перестановки генерального менеджера и гендиректора. Как-то все не в то русло пошло. С нами не так обращались, как должны были. Появился вариант с "Салаватом" и я, конечно, с удовольствием его принял.

– Вы предпочли остаться в КХЛ после расторжения контракта. Была вероятность, что поедете за океан?

– Да не, еще рано, надо окрепнуть, еще поиграть. Не будем загадывать. Видно будет со временем.

– Вы вышли на хороший уровень результативности на второй сезон в КХЛ.

– Когда в "Адмирал" приехал, мне дал шанс тренерский штаб во главе с Андриевским и Спиридоновым. Благодарен им за этот шанс. Они многое мне дали.

– Что нужно сделать в этом сезоне, чтобы выиграть Кубок Гагарина?

– Я думаю, все есть. Хороший коллектив, хороший тренерский штаб. Я думаю, нам по силам дойти до финала, а там уже посмотрим, как карта ляжет. Будем биться. Конечно, надо выигрывать. Задача одна у нас.