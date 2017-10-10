Владимир Крикунов: "Куляша освободили, чтобы встряхнуть команду"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после домашней победы своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ над подмосковным "Витязем" (5:3), несмотря на волевую победу, остался недоволен тем количеством ошибок, которые допустили его подопечные.

- Не хватало сегодня Кучерявенко и Голышева, - сказал Крикунов. - В большей степени даже Кучерявенко, потому что центральных нет. Без ведущего центрального тяжело играть. Мы Парэ уже переставили к Миловзорову и Крикунову. По большому счету, одно звено у нас осталось неразваленным. Сегодня мы получили сразу удаление, гол. Трижды отыгрались - ребята, конечно, молодцы. Но лучше бы мы не пропускали, а сами сразу забивали. потом забили четвертый гол и поймали соперника на контратаке, когда он уже пошел ва-банк, и забросили пятую шайбу, доведя матч до победы. Но огромное количество ошибок сегодня - то ли не отошли еще от выезда с востока, то ли эмоционально выплеснулись в матче с "Йокеритом". Результат есть, но игра не очень качественная сегодня была в нашем исполнении.

- Тройка Попов - Бек - Кинг каких оценок заслужила? И увидим ли мы это сочетание в следующем матче?

- А у нас других игроков нет. Правда, появился Хрипунов. Может другое сочетание будет. С другим центральным.

- Приоткройте завесу - куда будет вписан Куляш?

- А вот завтра и посмотрим.

- А он готов к игре?

- Готов. Он лучшим был в Уфе. Его освободили, чтоб встряхнуть команду. Ну, встряхнули, выиграли одну игру. (Алексей МАКСИМОВ)