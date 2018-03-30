Владимир Кречин: "В седьмой встрече между "Трактором" и "Салаватом" все решили характер уфимцев и умелое руководство тренера"

Бывший директор и вице-президент "Трактора" Владимир Кречин в преддверии финала Восточной конференции КХЛ между "Ак Барсом" и "Трактоом" заявил, что его не удивил результат в серии между "Трактором" и "Салаватом Юлаев". Челябинский клуб оказался сильнее 4-3 и вышел в финал конференции.

– Вас удивил результат серии "Трактора" и "Салавата Юлаева"?

– Всё-таки не надо забывать, что челябинцы набрали в регулярном чемпионате больше очков, чем уфимцы. "Трактор" уступил "Салавату" второе место на Востоке только потому, что команда Эркки Вестерлунда стала первой в дивизионе Чернышёва. Было ясно, что в этом сезоне подопечные Гатиятулина не хуже уфимцев, - цитируют "Известия" Кречина. - "Трактор" очень дисциплинирован, подчиняется воле главного тренера, который умеет мотивировать хоккеистов выжимать из себя максимум. И в серии с "Салаватом" команда просто так не отдала сопернику ни одной игры. Даже в трех проигранных матчах поражение случалось либо в овертайме, либо с минимальным счетом в основное время, либо после одного неудачного третьего периода в пятом матче, когда "Трактор" упустил преимущество в две шайбы. Ну а в седьмой встрече всё решил характер команды и умелое руководство тренера, что и принесло результат при ощутимом игровом преимуществе "Салавата".