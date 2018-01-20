Владимир Денисов - о матче с рижским "Динамо": "Давно мечтал сыграть на открытом воздухе"

Защитник минского "Динамо" Владимир Денисов в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Динамо" из Риги на открытом воздухе отметил, что лед произвел на него отличное впечатление. Хоккеист также добавил, что давно мечтал сыграть в таких условиях.

– Лед произвел отличное впечатление в пятницу, вообще это будет особенный матч, конечно, – цитирует "Р-Спорт" Денисова. – С детства помню еще, какая это атмосфера, какие ощущения, когда на улице играешь. Для меня это будет первый опыт подобный, с детства не играл на открытом воздухе. Если честно, смотря, как такие матчи проводятся в США, в КХЛ, даже завидовал участникам. Давно мечтал сыграть на открытом воздухе, это будет классный опыт.