Виктор Тихонов: "Просто не день Гарипова"

Нападающий СКА Виктор Тихонов подвел итоги разгромной победы над "Ак Барсом" (6:1) в Кубке открытия КХЛ. По его словам, вратарь соперника не виноват.

– Главное, что мы победили. А разгром или нет – не важно. Играли по схеме и хорошо, - отметил Тихнов. - Подход у Знарка и Воробьева немного отличается, но в чем-то они и похожи. Все-таки вместе работали. Неправильно винить вратаря "Ак Барса" во всех пропущенных шайбах. Надо отметить лед – сегодня все шайбы скакали. Сегодня просто не день Гарипова.

"Ак Барс" – чемпионы, они знают, как отыгрываться. Много раз это доказывали в прошлом сезоне. На это у нас обращали внимание в раздевалке. Нельзя было расслабляться, в итоге получилось, и довели матч до победы. (Игорь ЕРОНКО)