Виктор Тихонов: "Чтобы на Олимпиаду попало мое звено с Кетовым и Каблуковым, надо показать лучший хоккей"

Нападающий СКА Виктор Тихонов после победы над московским "Динамо" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ уверен, что его звено с Евгением Кетовым и Ильей Каблуковым должно показать свой лучший хоккей, если хочет попасть на Олимпиаду. При этом он отметил, что окончательное решение о составе остается за тренером.

– Вы играете в одном звене с Каблуковым и Кетовым, которые недавно вернулись после Кубка Первого канала. Как чувствуете, у них подъем или наоборот усталость? – вопрос Тихонову.

– Ребята очень стабильно играют. Мы знаем свои роли и стараемся их выполнять по максимуму. Они здорово это делают и стремятся помочь команде.

– Реально ли попасть таким звеном на Олимпиаду?

– Нам нужно показывать свой лучший хоккей, а решать такие вопросы – это работа тренера. Причем достаточно тяжелая, потому что хороших ребят много.

– Вы вернетесь в Петербург уже под самый Новый год. Успели сделать подарки?

– Еще не всем. У нас еще семья приезжает, поэтому надо успеть на выезде что-то купить (смеется). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)