Виктор Шалаев: "В предстоящем сезоне "Авангард" будет особое внимание уделять своим воспитанникам"

Генеральный менеджер "Авангарда" Виктор Шалаев сообщил, что в предстоящем сезоне клуб будет особое внимание уделять своим воспитанникам. Он добавил, что один из таких игроков – Дмитрий Жукенов, с которым "ястребы" заключили двусторонний контракт.

– В предстоящем сезоне особое внимание мы будем уделять своим воспитанникам, – заявил официальному сайту клуба генеральный менеджер ХК "Авангард" Виктор Шалаев. – Шанс будет дан многим, посмотрим, как ребята им воспользуются. Жукенов – один из перспективных наших юниоров, он хорошо играл за океаном, но теперь у него будет возможность проявить себя в команде КХЛ. Мы желаем ему только успехов, для клуба крайне важно возвращать талантливых воспитанников в свою систему. Кстати, из Северной Америки в "Авангард" может вернуться не только Жукенов.