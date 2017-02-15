Виктор Шалаев: "Карри Рамо не будет защищать ворота Авангарда" в следующем сезоне"

Генеральный менеджер "Авангарда" Виктор Шалаев заявил, что клуб не рассматривает вариант с возвращением в команду голкипера Карри Рамо. Финн играл за омский клуб с 2009 по 2013 год, последние годы он выступал в НХЛ за "Калгари" и "Торонто". Ранее 30-летний хоккеист подписал контракт с финским "Пеликанс".

– Стоило Рамо вернуться в Европу из Северной Америки, как тут же пошли слухи, что он непременно вернется в "Авангард", – цитирует сайт "Авангарда" Шалаева. – Мы очень уважаем Карри как профессионала, помним, как он играл за Омск, но на данный момент наши дороги идут отдельно, у нас не было никаких контактов, и уж тем более мы не вели и не ведем с ним переговоров о возвращении. Могу точно сказать, что в следующем сезоне ворота "Авангарда" Карри Рамо защищать не будет. А подобные слухи направлены лишь на дестабилизацию обстановки внутри команды перед плей-офф.