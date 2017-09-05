Вестерлунд – о матче с "Барысом": "Не понимаю, как могло произойти такое с профессиональной командой"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд не нашел объяснений поражению в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом" (3:5). По словам специалиста, уфимцам предстоит разобрать ошибки и проделать большое количество работы.

Напомним, что астанинцы, проигрывавшие по ходу матча, забросили три шайбы в ворота уфимцев за одну минуту.

– Поздравляю "Барыс" с победой. Они начали игру хорошо, чего не скажешь о нас, – сказал Вестерлунд. – Мне нечего сказать о том, что же произошло в конце игры. У меня нет понимания, как могло такое произойти с профессиональной командой. Мы обязательно проанализируем игру.

– "Куньлунь" недавно сыграл жестко против вашей команды. "Барыс" тоже был хорош в этом компоненте. Соперники нащупали слабое место "Салавата Юлаева"?

– Вы правы, обе команды играют жестко и в североамериканском стиле – просто и агрессивно. Мы в принципе были готовы к этому, а в итоге ничего не получилось. У нас много работы. И много потенциала, но кое-что происходит не так, как мы этого хотели.

– "Салават Юлаев" провалил начало матча, в концовке игры допускает ошибки. Команда теряет контроль?

– Опять же, нужно проанализировать нашу игру.

– Андрей Кареев волновался. Не хватает практики?

– Тяжелая игра для вратаря. Голы, которые нам забивали, были после подправления шайбы. Это очень сложно для вратаря

– Взяли тайм-аут в первом периоде. Не жалеете, что так рано?

– Просто при счете 0:2 мы должны были что-то поменять. И не думали, что может быть хуже.

– Ошибки опытных игроков в концовке…

– Если посмотреть общую картину нашей команды, у нас большой потенциал в нападении. Но в защите мы пока играем не очень хорошо, поэтому нам и тяжело играть. И еще, в прошлом сезоне "Салават Юлаев" пропускал три гола за игру, а нам надо, чтобы мы пропускали в среднем две шайбы, чтобы победить. (Вадим АМИНОВ)

"Барыс" вырвал победу у "Салавата Юлаева", забросив трижды за минуту