"Барыс" вырвал победу у "Салавата Юлаева", забросив трижды за минуту

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" одержал победу над "Салаватом Юлаевым" – 5:3. Уфимцы проигрывали со счетом 0:2 по ходу встречи, но сумели отыграться и выйти вперед.
Однако на последней минуте третьего периода гости трижды поразили ворота соперника. Нападающий Найджел Доус оформил хет-трик. Отметим, что для подопечных Евгения Корешкова эта победа стала второй подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Барыс" (Астана) - 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)
Голы: Доус - 6 (Вей), 8:17 - 0:1. Маркелов - 1 (Семенов), 9:01 - 0:2. Кемппайнен - 2 (бол., Хартикайнен, Умарк), 26:22 - 1:2. Федоров - 2 (Зубов, Кокарев), 27:02 - 2:2. Хартикайнен - 2 (Умарк), 50:25 - 3:2. Доус - 7 (бол., Даллмэн, Дитц), 59:06 - 3:3. Сан-Пьер - 3 (Мельников), 59:37 - 3:4. Доус - 8 (Вей), 59:52 - 3:5.
Вратари: Кареев - Кудрявцев (58:41 - 59:06, 59:43).
Штраф: 4 - 8.
Броски: 32 (10+13+9) - 41 (16+13+12).
Судьи: Гусев, Ержабек.
5 сентября. Уфа. "Уфа Арена".
Vladimir Semenovich
Кто так пишет "вторая победа подряд"? Он наверное дилетант, тогда зачем его держат на работе в редакции? Гнать его надо поганной метлой, чтобы другим неповадно было, раз не знает - зачем писать? Прошлую игру Барыс проиграл Металлургу по буллитам, пусть знает этот неуважаемый журналист или он такой же как и некоторые высокопоставленные американцы, для которых Австрия и Австралия, Словения и Словакия это одно и тоже.
20:00
Уралмашевец
Уфимцы расслабились, факт. А зря.
19:46
Братчанин
В 70-х годах прошлого века воскресенский "Химик", играя с одним из североамериканских клубов, проигрывал 0:3, и сравнял счёт, забросив 3 шайбы в последние 30 секунд игры
19:42
vada
Не просто на заключительных минутах. А на последней минуте!!! Уникальный случай.
19:22