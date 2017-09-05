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19:18 | Хоккей — КХЛ

"Барыс" вырвал победу у "Салавата Юлаева", забросив трижды за минуту

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В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" одержал победу над "Салаватом Юлаевым" – 5:3. Уфимцы проигрывали со счетом 0:2 по ходу встречи, но сумели отыграться и выйти вперед.

Однако на последней минуте третьего периода гости трижды поразили ворота соперника. Нападающий Найджел Доус оформил хет-трик. Отметим, что для подопечных Евгения Корешкова эта победа стала второй подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Барыс" (Астана) - 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)

Голы: Доус - 6 (Вей), 8:17 - 0:1. Маркелов - 1 (Семенов), 9:01 - 0:2. Кемппайнен - 2 (бол., Хартикайнен, Умарк), 26:22 - 1:2. Федоров - 2 (Зубов, Кокарев), 27:02 - 2:2. Хартикайнен - 2 (Умарк), 50:25 - 3:2. Доус - 7 (бол., Даллмэн, Дитц), 59:06 - 3:3. Сан-Пьер - 3 (Мельников), 59:37 - 3:4. Доус - 8 (Вей), 59:52 - 3:5.

Вратари: Кареев - Кудрявцев (58:41 - 59:06, 59:43).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 32 (10+13+9) - 41 (16+13+12).

Судьи: Гусев, Ержабек.

5 сентября. Уфа. "Уфа Арена".

Доус – лучший в истории КХЛ по количеству хет-триков 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Vladimir Semenovich

Кто так пишет "вторая победа подряд"? Он наверное дилетант, тогда зачем его держат на работе в редакции? Гнать его надо поганной метлой, чтобы другим неповадно было, раз не знает - зачем писать? Прошлую игру Барыс проиграл Металлургу по буллитам, пусть знает этот неуважаемый журналист или он такой же как и некоторые высокопоставленные американцы, для которых Австрия и Австралия, Словения и Словакия это одно и тоже.

20:00

Уралмашевец

Уфимцы расслабились, факт. А зря.

19:46

Братчанин

В 70-х годах прошлого века воскресенский "Химик", играя с одним из североамериканских клубов, проигрывал 0:3, и сравнял счёт, забросив 3 шайбы в последние 30 секунд игры

19:42

vada

Не просто на заключительных минутах. А на последней минуте!!! Уникальный случай.

19:22