"Барыс" вырвал победу у "Салавата Юлаева", забросив трижды за минуту

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" одержал победу над "Салаватом Юлаевым" – 5:3. Уфимцы проигрывали со счетом 0:2 по ходу встречи, но сумели отыграться и выйти вперед.

Однако на последней минуте третьего периода гости трижды поразили ворота соперника. Нападающий Найджел Доус оформил хет-трик. Отметим, что для подопечных Евгения Корешкова эта победа стала второй подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Барыс" (Астана) - 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)

Голы: Доус - 6 (Вей), 8:17 - 0:1. Маркелов - 1 (Семенов), 9:01 - 0:2. Кемппайнен - 2 (бол., Хартикайнен, Умарк), 26:22 - 1:2. Федоров - 2 (Зубов, Кокарев), 27:02 - 2:2. Хартикайнен - 2 (Умарк), 50:25 - 3:2. Доус - 7 (бол., Даллмэн, Дитц), 59:06 - 3:3. Сан-Пьер - 3 (Мельников), 59:37 - 3:4. Доус - 8 (Вей), 59:52 - 3:5.

Вратари: Кареев - Кудрявцев (58:41 - 59:06, 59:43).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 32 (10+13+9) - 41 (16+13+12).

Судьи: Гусев, Ержабек.

5 сентября. Уфа. "Уфа Арена".

Доус – лучший в истории КХЛ по количеству хет-триков