Василий Демченко: "Со штангами не разговариваю"

Голкипер "Трактора" Василий Демченко в интервью "СЭ" признался, что не разговаривает со штангами. Также он отметил, что не кричит на партнеров, чтобы не потерять концентрацию.

– Говорят еще, что вас вообще ничто из себя вывести не может.

– Если я начну им что-то кричать – кровь прильет в голову. Я потеряю концентрацию. Начну на судей орать и ворота переворачивать. Поэтому предпочитаю молча выполнять свою работу.

– Но ведь коммуникация очень важна. Великие вратари, скажем, Бродер или Руа, вообще незатыкались.

– Я не могу выкатиться на игрока, увидев другого на дальней штанге. Это тяжело. Мне же надо, когда игрок выходит на убойную позицию, сконцентрироваться, чтобы бросок поймать. Лишниесилы тратить на то, чтобы кричать… Я ведь отвлекусь. Ни тут не успею, ни там.

– У Руа была куча ритуалов. А у вас?

– Они есть, но рассказывать не буду.

– Со штангами разговариваете?

– Нет. Ничего дикого нет. Ничего сверхъестественного. (Игорь ЕРОНКО)

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