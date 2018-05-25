11:33 | Хоккей — КХЛ

Вандалы осквернили могилы погибших игроков "Локомотива"

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В Ярославле неизвестные осквернили могилы погибших хоккеистов "Локомотива". Об этом в Фейсбуке написала режиссер фильма о капитане той команды Иване Ткаченко Елена Михеева.

- Сегодня какие-то нелюди варварски вырвали цветы на могилах ребят, разворовали все, что приносили родственники, друзья и просто неравнодушные люди.  Может, кто видел. Нельзя это оставлять безнаказанным. Такое происходит уже не в первый раз, - написала Михеева.

Иван Ткаченко, как и другие хоккеисты, был похоронен на Леонтьевском кладбище. Выход фильма о спортсмене запланирован на осень.

Дополнительная информация

https://progorod76.ru/news/26465

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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За Арсеналий с децтва!))

Это не вандалы, а бомжи...) Жратву съели, цветы - на продажу.)) Спасибо скажите тем, кто сделал этих людей безработными и не обеспечил им нормальное социальное пособие!) Я, думаю, фамилию называть не нужно.)

11:40

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