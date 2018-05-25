Вандалы осквернили могилы погибших игроков "Локомотива"

В Ярославле неизвестные осквернили могилы погибших хоккеистов "Локомотива". Об этом в Фейсбуке написала режиссер фильма о капитане той команды Иване Ткаченко Елена Михеева.

- Сегодня какие-то нелюди варварски вырвали цветы на могилах ребят, разворовали все, что приносили родственники, друзья и просто неравнодушные люди. Может, кто видел. Нельзя это оставлять безнаказанным. Такое происходит уже не в первый раз, - написала Михеева.

Иван Ткаченко, как и другие хоккеисты, был похоронен на Леонтьевском кладбище. Выход фильма о спортсмене запланирован на осень.