Валерий Ничушкин: "Артюхин локоть выставил мне в лицо"

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин отметил, что чувствует себя гораздо лучше, чем в первых играх за армейцев. По его словам, он хочет приносить команде еще больше пользы. В каждом из трех последних матчей армейцев 21-летний хоккеист отметился заброшенной шайбой, а всего на его счету пять голов и шесть передач в 14 играх КХЛ в текущем сезоне. Напомним, что Ничушкин 20 октября в матче с "Сибирью" (2:3 Б) подрался с форвардом Евгением Артюхиным.

- Уже лучше чувствую себя на льду, конечно, по сравнению с первыми матчами за ЦСКА, больше получается в нападении создавать моментов, - цитирует "Р-Спорт" Ничушкина. - Рад, что начал стабильно забивать, надеюсь, что дальше буду еще прибавлять и больше пользы приносить команде.

Конечно, мне помогает, что уже несколько матчей провел с одними партнерами, ты знаешь, чего ждать. В первых матчах было сложно, потому что я многих еще не знал, не знал, чего ожидать от партнеров - это всегда сложно. Сейчас уже понимаю, и это помогает играть.

Подрался и подрался, я уже забыл про это, если честно. Там один удар я пропустил от Артюхина, и он хорошо, конечно, попал. Я не раз дрался в прошлом, всем же приходилось драться в школе, в детстве, но это однозначно был самый сильный удар, который я пропускал в жизни.

Не скажу, что там была провокация со стороны Артюхина, многие так играют. Просто он попытался сыграть в тело, но не попал, я закинул шайбу вперед, начал движение, а он локоть выставил мне в лицо. Думаю, любому человеку такое не понравится, любой ответит, вот я его клюшкой и толкнул, а он скинул краги. На эмоциях там получилось все, кому это было больше выгодно, не могу говорить. Драки так или иначе всегда случаются.