Валерий Каменский: "Гавриков сделал выбор в пользу Олимпиады"

Двукратный олимпийский чемпион Валерий Каменский отметил, что необходимо порадоваться тому, что Владислав Гавриков перешел в СКА. По его словам, хоккеист выбрал питерский клуб, а не "Коламбус" из-за желания поехать на Олимпиаду-2018.

– Это решение самого игрока, и можно только порадоваться патриотизму Гаврикова, который хочет играть за сборную, получить определенный опыт и поехать в НХЛ уже после Олимпиады состоявшимся хоккеистом, —приводят "Известия" слова Каменского. — На последнем чемпионате мира он показал, что является перспективным защитником. Ему еще много надо работать, чтобы выйти на топ-уровень, но Владислав доказал, что данные и желание развиваться у него есть. Сейчас он идет в хорошую команду — СКА, являющуюся действующим обладателем Кубка Гагарина. Там он будет играть и тренироваться с лучшими игроками КХЛ, что поможет ему повысить свое мастерство к Играм. Всегда приветствуется, когда сильные игроки остаются в сборной, и на них можно рассчитывать на Олимпиаде. Для национальной команды и ее тренеров это всегда плюс.

Думаю, отказ перейти в "Коламбус" сейчас не усложнит Владиславу будущие взаимоотношения с клубом и переход в НХЛ. Наоборот, хоккеист поднимет себе цену. Раз в "Блю Джекетс" заинтересованы в Гаврикове, то они до конца будут пытаться заполучить его. По своему опыту знаю, что такие клубы уважают решение хоккеистов и нормально относятся к их желанию играть за сборную, поэтому после Олимпиады предпримут попытку снова заполучить Владислава.