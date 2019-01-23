Валерий Белов: "Витязь" не смог подготовиться к игре, а "Торпедо" было в тонусе"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов рассказал, почему его команда уступила "Торпедо" с разгромным счетом 0:6 в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

– Сложно что-то говорить. Проиграли вчистую. Хотел бы извиниться перед болельщиками и попросить, чтобы они нас в пятницу поддержали на игре с "Северсталью". Если соперник хорошо подготовился, то у нас все с точностью да наоборот. У "Витязя" было все нормально, проблем не испытывали. Тем не менее, мы не смогли подготовиться к игре. Сделаем выводы, надо поскорее забыть этот результат и готовиться к важной игре с "Северсталью", – сказал Белов.

– На результат повлияло то, что команда выпала из ритма?

– Есть этот момент, но не настолько, чтобы так провалить игру. Конечно, соперник уже сыграл свой матч после паузы, он больше был в игровом тонусе. С другой стороны, у нас был тяжелейший отрезок со сложным выездом. Половина наших игроков была с травмами, сейчас немножко раны зализали. Такой момент есть, но он не должен был настолько повлиять. Это могло сказаться в первом периоде, но получилось вот так. (Владислав Уткин).

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