Валерий Белов: "Многие в "Витязе" потеряли мотивацию, но мы ее найдем"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов выразил мнение, что в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Нефтехимиком" (1:3) в игре команды не хватало желания. По словам специалиста, некоторые хоккеисты потеряли мотивацию, утратив шансы на выход в плей-офф.

- Хочу поздравить Нижнекамск с победой! Хороший сезон команда проводит, хочу пожелать удачи в плей-офф, - приводит пресс-служба "Нефтехимика" слова Белова. - По нашей команде скажу так: неплохо начали. Неплохой первый период был. В общем, весь сезон первые периоды неплохо проводим. Пропустили, как говорят в раздевалку.

Потом, когда нужно было отыгрываться, напрягаться, к сожалению, не получилось. Такое впечатление, желания большого не было. Мы, в общем, в прошлом туре окончательно потеряли шансы попасть в плей-офф. Многие потеряли мотивацию. Но я хочу заверить наших болельщиков, что мы эту мотивацию обязательно найдем. Пусть не сомневаются.