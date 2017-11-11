Вадим Шипачев: "СКА - это лучший вариант для меня"

Нападающий Вадим Шипачев рассказал о том, что он рад заключить контракт со СКА. По его словам, он следил за игрой армейцев из Санкт-Петербурга.

- С какими чувствами возвращаетесь в Петербург?

- Конечно, я рад. Это лучший вариант для меня. Следил за игрой СКА – видно, что команда изменилась, но система, которая здесь выстроена, позволяет продолжать здорово выступать. Тем более, заиграли молодые игроки – Мальцев, Алтыбармакян, на подходе и другие. Во всех лигах петербургские команды на вершине таблицы – это отличный результат.

Обещания, которые давали в НХЛ, не выполнялись, но что ни делается – все к лучшему. Моим путем в последние годы прошли несколько ребят, которые сейчас играют в СКА – наверное, это самая правильная стратегия. Сейчас я понимаю, что любой российский игрок должен десять раз все взвесить перед отъездом, потому что реальность за океаном далека от того, как ее описывают клубы и агенты. (Игорь ЕРОНКО)