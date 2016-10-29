Вадим Бердников: "Тяжело отыграться, когда пропускаешь три быстрые шайбы"

Нападающий "Спартака" Вадим Бердников после поражения от "Сочи" (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ признал, что его команда провалила начало встречи. По мнению форварда, пауза на игры сборных пойдет на пользу красно-белым.

– Почему начало матча для "Спартака" оказалось таким обескураживающим?

– Когда пропускаешь три быстрые шайбы в первом периоде, тяжело отыграться. Хорошо, что ребята не бросили играть. Но нужно было начинать матч так, как мы провели третий период. Увы, смогли забросить только две шайбы, а не четыре, которые позволили бы команде сравнять счет. Все-таки мы дали большую фору сопернику.

– Было ощущение, что "Спартак" может достать "Сочи" в третьем периоде.

– Вы видели, как мы провели третий период. Соперник уже начал играть на результат. Хотя все равно имели возможность выправить ситуацию, ребята лезли ворота, но нам немного не хватило.

– Пауза в чемпионате нужна сейчас вашей команде?

– Думаю, да. Мы передохнем, наберемся сил и будем готовиться к выездной серии. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)