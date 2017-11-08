В "Торпедо" заверили, что финансовая ситуация в клубе находится под контролем

"Торпедо" держит под контролем финансовую ситуацию, уже погашена задолженность перед хоккеистами за август.

Ранее сообщалось, что профсоюз игроков намерен подготовить обращение в прокуратуру по поводу невыплат, поскольку нижегородцы не погасили задолженность к 6 ноября, как это было обещано ранее. Торпедовцы уже выплатил 40 процентов зарплаты за август.

– Зарплата за август уже переведена полностью. В настоящее время продолжается работа по погашению зарплаты за сентябрь, – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба. – Ситуация находится под контролем.

"Торпедо" находится на пятом месте в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в 31 матче одержав 15 побед и имея 48 очков.