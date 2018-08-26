19:42 | Хоккей — КХЛ

В КХЛ может появиться клуб из ОАЭ


Член совета директоров КХЛ Александр Медведев сообщил, что в лиге может появиться клуб из Объединенных Арабских Эмиратов.

- Сейчас у нас возобновился интерес из ОАЭ, там хотят создать богатую хоккейную команду. Конечно, речь о КХЛ идет, не в ВХЛ же им играть, - цитирует Медведева "РИА Новости". - Недавно они сказали нам, что у них есть деньги и есть желание. Все же знают, что если в ОАЭ что-то задумали, то денежный фактор не является проблемой.

В предстоящем розыгрыше КХЛ выступят 25 клубов из России, Латвии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Словакии и Финляндии.

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https://rsport.ria.ru/hockey/20180826/1140877704.html

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