Ударивший арбитра форвард "Локомотива" дисквалифицирован на 13 матчей

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ по итогам матча "Локомотив" – "Йокерит" принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего железнодорожников Артура Каюмова. За атака в голову или шею он дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован.

Кроме этого, оставлено без изменений наказание, наложенное на Каюмова по п.1.30. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать его на восемь матчей и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.2.3. ст. 27 дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан "Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут), и Большим и Дисциплинарным штрафом до конца игры ("5+20") в одном матче", то он получает один матч дисквалификации и индивидуальный штраф.

Суммарная дисквалификация Каюмова составит 13 игр.