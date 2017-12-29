Трямкин – о матче с "Динамо": "В конце решили добавить интриги, чтобы болельщики не скучали"

Защитник "Автомобилиста" Никита Трямкин рад победе над московским "Динамо" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ, который стал для екатеринбуржцев заключительным в 2017 году. Хоккеист не сомневается, что эта игра должна была понравиться болельщикам.

– Положительные эмоции сегодня – одержали победу в заключительном матче года, порадовали болельщиков, – сказал Трямкин. – Такая игра должна понравиться. Спасибо ребятам, что бились, старались, выкладывались, бросались под шайбу. Ощущения суперские!

– Что произошло в третьем периоде, почему позволили сопернику вернуться в игру?

– Чтобы болельщики не скучали, решили добавить интриги (улыбается).(Алексей МАКСИМОВ)