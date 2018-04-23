Три игрока "Ак Барса" признаны лучшими по итогам финальной серии Кубка Гагарина

Вратарь Эмиль Гарипов, защитник Атте Охтамаа и нападающий Антон Ландер, представляющие "Ак Барс", были признаны лучшими в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА, сообщает официальный сайт КХЛ.

Гарипов сыграл во всех пяти матчах серии и отразил 96,41 процента бросков, показав коэффициент надежности 1,16. В последней встрече вратарю "Ак Барса" удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Охтамаа также провел пять игр, в которых отдал две голевые передачи. При этом защитник завершил все матчи финальной серии с положительным показателем полезности. Антон Ландер стал лучшим нападающим и набрал в пяти играх 4 (3+1) очка, показав лучший результат среди коллег по амплуа. Также швед провел 7 силовых приемов и заблокировал 4 броска хоккеистов ЦСКА.

Отметим, что Комиссия по определению лучших хоккеистов решила не выбирать лучшего новичка финальной серии.

В прошлом году призы лучшим игрокам финала Кубка Гагарина были поделены между двумя командами. Со стороны "Металлурга" награды забрали Василий Кошечкин ("лучший вратарь") и Виктор Антипин ("лучший защитник"). Игроки СКА Евгений Дадонов и Егор Рыков получили "лучшего нападающего" и "лучшего новичка" соответственно.