Третьяк не ждет гегемонии СКА и ЦСКА в новом сезоне КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что новый сезон КХЛ не будет ознаменован гегемонией ЦСКА и СКА. По его словам, на Кубок Гагарина будут претендовать несколько команд.

- Первое, что мне понравилось, - это коробка, которая стала поменьше, - цитирует ТАСС Третьяка. - Первый период был волнительный очень, не был результативным, мало бросков, ожидал от него большего. Это начало сезона, всегда так бывает. Выводы, конечно, рано делать, но мне очень понравился СКА - ровный состав, слаженный коллектив, хорошая игра в большинстве, сильная команда.

Никто не ожидал, что "Ак Барс" у себя дома проиграет 1:6, учитывая их игру от обороны, но после первого матча казанцев нельзя сбрасывать со счетов. Думаю, сделают выводы, дальше игры будут другие.

Не думаю, что в этом сезоне будет гегемония СКА и ЦСКА. Есть хорошие команды в Челябинске ("Трактор") и Ярославле ("Локомотив"), "Авангард" и "Автомобилист" тоже. Сейчас еще идет притирание составов, команды только выходят из предсезонного этапа, уже через месяц что-то будет ясно. Чем больше клубов будет бороться за Кубок Гагарина, тем лучше.