"Трактор" получил задачу на сезон

Президент "Трактора" и глава Челябинской области Борис Дубровский поставил команде задачу на сезон. По его словам, нужно рассчитывать на медали.

– В прошлом сезоне "молодежка" завоевала "бронзу", – приводит слова Дубровского пресс-служба челябинского клуба. – Давайте на этот раз замахнемся на "серебро". Бронза – это хорошо, но еще лучше достижение повыше.

Высшая лига – ставлю задачу в этом сезоне команде "Челмет" выйти в плей-офф, чего не достигали последние два года.

Для главной команды, "Трактора", прошлый сезон был очень удачным. В этом году выход в плей-офф даже не обсуждается. И нужно повторить медальный сезон. Давайте еще раз нацелимся на медали.