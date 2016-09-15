"Трактор" дома победил "Магнитку"

"Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата победил магнитогорский "Металлург" – 5:3. Решающую шайбу забросил нападающий Александр Черников. Это поражение стало для действующего чемпиона КХЛ первым в последних пяти встречах. "Трактор" одержал вторую победу в последних пяти встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Голы: Мозякин - 6 (Вольски, Ли), 12:53 - 0:1. Ли - 2 (Вольски), 15:18 - 0:2. Севанькаев - 1 (Кручинин), 16:59 - 1:2. Севанькаев - 2 (Денисов), 20:21 - 2:2. Мозякин - 7 (Коварж), 29:39 - 2:3. Белов - 2, 38:47 - 3:3. Черников - 2 (Пеньковский), 39:11 - 4:3. Кручинин - 3 (бол., Щехура), 43:38 - 5:3.

Вратари: Демченко - Кошечкин (Самсонов, 40:00, 57:03 - 58:42).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 21 (7+9+5) - 40 (13+22+5).

Судьи: Ержабек, Оленин.

15 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.