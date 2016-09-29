"Торпедо" в овертайме победило "Барыс"

"Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме победило "Барыс" – 3:2. Решающую шайбу забросил нападающий Каспарс Даугавиньш.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Барыс" (Астана) – 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)
Голы: Норман – 1 (Петтерссон), 15:05 – 1:0. Доус – 7 (бол., Семенов, Боченски), 40:21 – 1:1. Ураков – 1 (Ильин), 49:05 – 2:1. Тривино – 1 (Иванов), 50:49 – 2:2. Даугавиньш – 5 (Лофквист, Семин), 60:16 – 3:2.
Вратари: Проскуряков – Карлссон.
Штраф: 4 – 0.
Броски: 33 (11+12+9+1) – 31 (11+14+6+0).
Судьи: Гашилов, Щенев.
29 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".