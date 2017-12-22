"Торпедо" в гостях обыграло "Адмирал"

"Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграло "Адмирал" со счетом 2:0. Голы забили Денис Паршин и Денис Баранцев.

Вратарь нижегородцев Станислав Галимов сыграл на ноль во второй встрече подряд, отразив 32 броска по своим воротам.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Паршин - 10 (Галузин, Столяров), 15:05 - 0:1. Баранцев - 7 (бол., Даугавиньш, Дугин), 32:41 - 0:2.

Вратари: Бобков (57:14) - Галимов.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 32 (13+6+13) - 25 (11+11+3).

Судьи: Васильев, Сидоренко.

22 декабря. Владивосток. "Фетисов Арена".