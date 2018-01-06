"Торпедо" потерпело пятое поражения подряд, уступив "Сочи"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Торпедо" в серии буллитов уступило "Сочи" – 1:2. Автором победной шайбы в составе "южан" стал защитник Юрки Йокипакка.

Сочинцы одержали третью победу подряд. Для нижегородцев данное поражение стало пятым к ряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Сочи" – 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Коллинс – 11 (О`Делл, Лугин), 1:42 – 0:1. Столяров – 9 (бол., Баранцев, Даугавиньш), 31:06 – 1:1.

Победный буллит: Йокипакка.

Вратари: Галимов – Барулин.

Штраф: 16 – 10.

Броски: 31 (16+10+5+0) – 28 (8+10+5+5).

Судьи: Бондарь, Васильев.

6 января. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

Турнирная таблица – здесь