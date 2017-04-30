"Торпедо" покинул 21 игрок

"Торпедо" не стало продлевать контракты с 21 игроком, информирует официальный сайт клуба. По разным причинам в следующем сезоне не сыграют за нижегородцев вратари Михаил Бирюков, Максим Аляпкин и Илья Проскуряков, защитники Артём Ступников, Роман Дерлюк, Илья Колганов, Станислав Егоршев, Максим Осипов, Николай Лукьянчиков, Георгий Морев и Сэм Лофквист, нападающие – Максим Кицын, Даниил Жарков, Николай Жердев, Дмитрий Семин, Александр Фролов, Никита Рогов, Бобби Батлер, Брендон Макмиллан и Владислав Богословский.

"Благодарим всех хоккеистов за игру в составе команд системы ХК "Торпедо" и желаем успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении.