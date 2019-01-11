"Торпедо" обыграло "Автомобилист", прервав серию из трех поражений подряд

"Торпедо" победило "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. В составе клуба из Екатеринбурга дублем отметился нападающий Илья Крикунов, у нижегородской команды отличились нападающий Эндрю Кейлоф, защитник Артем Аляев и форвард Денис Паршин.

"Торпедо" занимает 7-е место в Восточной конференции, имея в активе 53 очка. "Автомобилист" с 75 баллами располагается на 1-й строчке.

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"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

Голы: Крикунов - 7 (Кучерявенко, Казионов), 3:09 - 0:1. Кейлоф - 15 (Хольм), 45:02 - 1:1. Аляев - 3 (Ильин), 54:09 - 2:1. Паршин - 14 (Галузин, Жафяров), 58:34 - 3:1. Крикунов - 8 (Лямин), 59:58 - 3:2.

Вратари: Браст - Коварж.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 49 (19+11+19) - 28 (10+8+10).

Судьи: Белов, Беляев.

11 января. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

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