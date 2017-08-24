Толванен стал самым молодым автором хет-трика в истории КХЛ

Нападающий "Йокерита" Ээли Толванен, сделавший хет-трик в ворота минского "Динамо" (6:1) в первом своем матче в КХЛ, стал самым молодым автором хет-трика в истории лиги. Форварду на тот момент было 18 лет 4 месяца. Он побил рекорд Максима Кицына (18 лет 10 месяцев), установленный в 2010 году.

Напомним, что форвард был задрафтован "Нэшвиллом" на драфте-2017 под общим 30-м номером.