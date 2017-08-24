Толванен стал самым молодым автором хет-трика в истории КХЛ

Нападающий "Йокерита" Ээли Толванен, сделавший хет-трик в ворота минского "Динамо" (6:1) в первом своем матче в КХЛ, стал самым молодым автором хет-трика в истории лиги. Форварду на тот момент было 18 лет 4 месяца. Он побил рекорд Максима Кицына (18 лет 10 месяцев), установленный в 2010 году.
Напомним, что форвард был задрафтован "Нэшвиллом" на драфте-2017 под общим 30-м номером.
Факты первого хет-трика #КХЛ10:– КХЛ (@khl) 24 августа 2017 г.
1) Эли Толванену 18 лет!
2) Это его 1-я игра в КХЛ!
3) Это самый молодой хет-трик в истории КХЛ!#ДМНЙОК pic.twitter.com/PJC41MfIaB
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