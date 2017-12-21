Степанов – о поражении от "Локомотива": "Суперобидно, что "Динамо" не дотерпело"

Нападающий минского "Динамо" Андрей Степанов, который забросил 50-ю шайбу в КХЛ в матче с "Локомотивом" (2:3) разочарован поражением. Форвард сожалеет, что его гол не принес команде очков.

– Знал, что у меня грядет юбилейная шайба. Давно хотелось забить ее, – начал Степанов. – Хотя старался не заморачиваться.

– В этой комбинации надо отметить шикарный пас Ковыршина. Как у вас так отлажено взаимодействие?

– Я еще хотел бы отметить и Макса Парфеевца. Он много чего сделал перед тем, как шайба дошла до нас. В общем, всей тройкой хорошо сработали. Ну а Женя, конечно, здорово отдал. На дружбе, на чутье. Классный пас. Побольше бы таких. Только, к сожалению, этот гол ничего не принес. Нам сейчас очки нужны как воздух. Прям суперобидно, что не дотерпели. Могли склонить чашу весов в свою пользу. В том числе у меня был хороший момент, однако Мурыгин вытащил – молодец.

– Можно ли сказать, что в третьем периоде игра шла до гола?

– Да. И пропустили его мы. Хотя сражались до конца. Могли отличиться, когда сняли вратаря. Немного не повезло. Повторюсь: обидно…