"Спартак" забросил 6 шайб "Трактору"

"Спартак" разгромил "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 6:1. Дублем отметился Анатолий Никонцев.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Спартак" (Москва) - "Трактор" (Челябинск) - 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)
Голы: Никонцев - 1 (Кутейкин, Трунев), 0:45 - 1:0. Ганзл - 3 (Даугавиньш), 15:59 - 2:0. Никонцев - 2 (Калинин, Гудачек), 30:53 - 3:0. Хохлачев - 3 (бол., Зубов, Кутейкин), 36:17 - 4:0. Карсумс - 2 (бол., Даугавиньш, Гончаров), 39:18 - 5:0. Даугавиньш - 2 (бол., Карсумс), 40:08 - 6:0. Полыгалов - 4, 53:16 - 6:1.
Вратари: Гудачек - Судницин (Демченко, 40:00).
Штраф: 4 - 37.
Броски: 40 (11+18+11) - 16 (5+3+8).
Судьи: Наумов, Рогачев.
19 сентября. Москва. "ЦСКА Арена". 7304 зрителя.