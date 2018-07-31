"Спартак" расторг контракты с Морозовым и Царевым

"Спартак" на своем официальном сайте сообщил о расторжении контрактов с защитниками Сергеем Морозовым и Алексеем Царевым. Действие соглашений прекращено по согласию сторон.

21-летний Морозов на протяжении четырех сезонов выступал в составе молодежного "Спартака", провёл в общей сложности 163 игры, набрал 29 (4+25) очков при показателе полезности "+34". Его ровесник Царев в сезоне-2016/17 сыграл 8 матчей за "Химик" в ВХЛ, но большую часть сезона выступал в МХЛ в составе "Атлантов".

В прошлом сезоне защитник перешёл в МХК "Спартак", принял участие в 59 встречах, в которых набрал 12 (2+10) очков при показателе полезности "+4". Этим летом оба хоккеиста проходили предсезонную подготовку вместе с воскресенским "Химиком".