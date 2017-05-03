"Спартак" подписал 8 новичков

"Спартак" заключил соглашения с восемью игроками, ставшими 1 мая неограниченно свободными агентами, сообщает официальный сайт КХЛ. Ими стали нападающий Александр Комаристый из новокузнецкого "Металлурга" (двусторонний контракт на один год), нападающий Бен Максвелл из "Сочи" (односторонний на один год), защитник Алексей Пепеляев из "Сочи" (односторонний на два года), защитник Евгений Кулик из "Югры" (односторонний на один год), нападающий Дмитрий Черных из "Салавата Юлаева", защитник Алексей Царёв из "Мытищинских Атлантов", нападающий Никита Шацкий из "Химика" и нападающий Вадим Шутов из ТХК (все – двусторонний на один год).

Четырех новиков подписал "Трактор". Трое из них 1 мая получили статус неограниченно свободных агентов и заключили односторонние однолетние контракты: защитник Иван Вишневский из "Торпедо", нападающий Линус Виделль из "Куньлуня" и нападающий Игорь Полыгалов, в феврале расторгнувший контракт с "Нефтехимиком".

"Сочи" заключил однолетние односторонние контракты с неограничено свободными агентами форвардом Евгением Лапенковым из "Югры" и защитником Никитой Щитовым из "Автомобилиста".

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко заключил новое двустороннее соглашение на три года. Двусторонний контракт на два года с ЦСКА подписал защитник Марсель Ибрагимов, выступавший в североамериканской WHL за "Викторию Роялс".

"Югра" рассталась с нападающим Антоном Курьяновым, а также подписала два односторонних однолетних контракта с вратарем Владиславом Фокиным и защитником Ринатом Ибрагимовым.