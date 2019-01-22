"Спартак" оштрафован на 30 тысяч рублей за продажу контрафактного Ждуна

Арбитражный суд Москвы взыскал с АНО "Народная команда - хоккейный клуб "Спартак" 30 тысяч рублей за незаконное использование образа Ждуна, сообщает "РИА Новости". Истец - компания CD Land, владеющая правами на Ждуна, требовала оштрафовать клуб на 7 миллионов рублей.

Решение вступит в силу через месяц, если до этого не будет обжаловано в апелляции.

Как пояснил представитель CD Land в суде, нарушение прав истца выразилось в реализации мягкой игрушки, сходной до степени смешения со "Ждуном", что подтверждается контрольной закупкой, а также в использовании образа в рекламных целях.

Представитель "Спартака" в суде иск не признал. По его словам, истец не доказал покупку игрушки именно у ответчика, так как клуб закупил 200 игрушек у компании-изготовителя "Играмир", а на экземпляре, переданном в суд истцом, указан другой производитель. Кроме того, как заявил ответчик, его игрушка не сходна до степени смешения с произведением "Ждун". "Игрушка имеет голову, похожую больше на голову птицы, а не на голову слона, а нос больше похож на клюв, нежели на хобот", - объяснил представитель "Спартака".