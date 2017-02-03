"Сочи" в гостях был сильнее "Спартака"

"Сочи" обыграл "Спартак" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Эрик О'Делл, Андре Петерссон и Илья Крикунов. У хозяев льда единственным голом отметился Виктор Бобров.

В турнирной таблице Западной конференции "Сочи" идет на девятом месте, а москвичи идут на 13-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) – "Сочи" – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Крикунов – 10 (мен., О`Делл), 7:47 – 0:1. Бобров – 6 (Провольнев), 35:03 – 1:1. Петерссон – 12 (бол., Падакин, Максвелл), 37:50 – 1:2. О`Делл – 9 (п.в., Крикунов, Максвелл), 59:31 – 1:3.

Вратари: Трушков (58:43 – 59:31) – Барулин.

Штраф: 8 – 6.

Броски: 21 (4+9+8) – 34 (12+16+6).

Судьи: Балушка, Цыплаков.